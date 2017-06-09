В «Челси» недовольны утечкой информации об уходе Диего Косты

Руководство «Челси» не одобряет решение форварда команды Диего Косты публично обнародовать содержание смс, в котором главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил испанцу, что больше не нуждается в его услугах.

По информации As, в «Челси» полагают, что теперь Косту будет сложно продать за 50 миллионов евро, поскольку потенциальные покупатели знают, что игрок фактически выставлен на трансфер.

Кроме того, руководство лондонцев в принципе сомневается в целесообразности расставания с Костой по спортивным причинам (форвард с 22 голами стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне).

В «Челси» также не одобряют решение Конте сообщить об этом игроку посредством смс.

Полный текст сообщения выглядел так: «Привет, Диего. Надеюсь, ты в порядке. Спасибо за проведенный вместе сезон. Удачи тебе в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы». В ответ Коста кратко написал: «Ок».

Ранее стало известно, что футболист хочет вернуться в «Атлетико» и ведет переговоры с «Миланом».