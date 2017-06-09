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Сергей Матвейчик: «Если бы в матче с Болгарией упустили победу, это стало бы просто кошмаром»

10.06.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик поделился мнением о победе над болгарами (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

– Если бы упустили победу, то это стало бы просто кошмаром. Слава Богу, этого не произошло, ­– сказал Матвейчик в беседе с корреспондентом Tribuna.com.

– В дальнейшем нужно хотя бы не отставать в старании, которое мы продемонстрировали в этой игре. Результат должен быть лучшим. Тогда придет позитив не только в футбол, но и в весь белорусский спорт. А болельщикам будет приятнее находиться на стадионе, – как передает «Прессбол», добавил Матвейчик.

Репортаж с матча Беларусь – Болгария читайте в материале Tribuna.com.

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Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик поделился мнением о победе над болгарами (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

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