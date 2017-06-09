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Чилийский журналист сообщил, что Санчес перейдет в «Ман Сити»
10.06.2017 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Авторитетный чилийский журналист Фернандо Солабарриета, работающий на Mega и Fox Sports, поделился информацией об атакующем хавбеке «Арсенала» Алексисе Санчесе.
По сведениям Солабарриеты, футболист продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Манкунианскую команду сейчас возглавляет тренер Хосеп Гвардиола, вместе с которым Санчес работал еще в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что предметный интерес к полузащитнику есть у «Баварии».
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Авторитетный чилийский журналист Фернандо Солабарриета, работающий на Mega и Fox Sports, поделился информацией об атакующем хавбеке «Арсенала» Алексисе Санчесе.
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