Чилийский журналист сообщил, что Санчес перейдет в «Ман Сити»

Авторитетный чилийский журналист Фернандо Солабарриета, работающий на Mega и Fox Sports, поделился информацией об атакующем хавбеке «Арсенала» Алексисе Санчесе.

По сведениям Солабарриеты, футболист продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Манкунианскую команду сейчас возглавляет тренер Хосеп Гвардиола, вместе с которым Санчес работал еще в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что предметный интерес к полузащитнику есть у «Баварии».