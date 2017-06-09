ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товарищеский матч. «Шахтер» играет с «Городеей», БАТЭ разгромил дублеров клуба, Сигневич оформил покер

10.06.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Товарищеские матчи

Шахтер – Городея

10 июня, 16.00, УТБ «Шахтер»

БАТЭ –  БАТЭ дубль 8:1 (3:0, 5:1)

Голы: 1:0 – В.Мухамедов (24, пас – Н.Сигневич). 2:0 – Н.Сигневич (28, пас – И.Стасевич). 3:0 – В.Мухамедов (31, пас – И.Стасевич). 4:0 – Н.Сигневич (47, пас – А.Володько). 5:0 – В.Мухамедов (51). 6:0 – И.Стасевич (53, пас – М.Володько). 6:1 – А.Собко (69, пас – К.Ермакович). 7:1 – Н.Сигневич (72, пас – А.Володько). 8:1 – Н.Сигневич (84, пас – А.Володько).

БАТЭ: Веремко (Чичкан, 46), Стасевич, Гайдучик, Милунович, Малькевич, М.Володько, А.Володько, Кендыш, Яблонский, Сигневич, Мухамедов.

БАТЭ дубль: Свирский (Черных, 46), Филиппович (Альшаник, 46), Кисель (Гусев, 64), Шкурдюк, Размыслович (Чичев, 55), Тропин, Ханевич (к), Потемкин (Собко, 50), Манаенков, Сень, Ермакович.

10 июня, 13.00, Дудинка

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеские матчи Шахтер – Городея 10 июня, 16.00, УТБ «Шахтер» БАТЭ – БАТЭ дубль 8:1 (3:0, 5:1) Голы: 1:0 – В.Мухамедов (24, пас – Н.Сигневич).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Матвейчик: «Если бы в матче с Болгарией упустили победу, это стало бы просто кошмаром»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика