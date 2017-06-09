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Товарищеский матч. «Шахтер» играет с «Городеей», БАТЭ разгромил дублеров клуба, Сигневич оформил покер
10.06.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Шахтер – Городея
10 июня, 16.00, УТБ «Шахтер»
БАТЭ – БАТЭ дубль 8:1 (3:0, 5:1)
Голы: 1:0 – В.Мухамедов (24, пас – Н.Сигневич). 2:0 – Н.Сигневич (28, пас – И.Стасевич). 3:0 – В.Мухамедов (31, пас – И.Стасевич). 4:0 – Н.Сигневич (47, пас – А.Володько). 5:0 – В.Мухамедов (51). 6:0 – И.Стасевич (53, пас – М.Володько). 6:1 – А.Собко (69, пас – К.Ермакович). 7:1 – Н.Сигневич (72, пас – А.Володько). 8:1 – Н.Сигневич (84, пас – А.Володько).
БАТЭ: Веремко (Чичкан, 46), Стасевич, Гайдучик, Милунович, Малькевич, М.Володько, А.Володько, Кендыш, Яблонский, Сигневич, Мухамедов.
БАТЭ дубль: Свирский (Черных, 46), Филиппович (Альшаник, 46), Кисель (Гусев, 64), Шкурдюк, Размыслович (Чичев, 55), Тропин, Ханевич (к), Потемкин (Собко, 50), Манаенков, Сень, Ермакович.
10 июня, 13.00, Дудинка
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Товарищеский матч. «Шахтер» играет с «Городеей», БАТЭ разгромил дублеров клуба, Сигневич оформил покер
Товарищеские матчи Шахтер – Городея 10 июня, 16.00, УТБ «Шахтер» БАТЭ – БАТЭ дубль 8:1 (3:0, 5:1) Голы: 1:0 – В.Мухамедов (24, пас – Н.Сигневич).
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