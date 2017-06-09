ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Marca: Ибрагимович будет играть за «Лос-Анджелес Гэлакси»

10.06.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». Он договорился об этом еще в марте.

Шведский форвард, которые сейчас залечивает травму колена, переедет в Калифорнию и успеет набрать форму к следующему сезону МЛС.

На этой неделе 35-летний игрок покинул «МЮ», став свободным агентом.

Информация о том, что Ибрагимович летом перейдет в «Гэлакси», появилась в американских медиа еще в апреле.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Товарищеский матч. «Шахтер» играет с «Городеей», БАТЭ разгромил дублеров клуба, Сигневич оформил покер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика