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Marca: Ибрагимович будет играть за «Лос-Анджелес Гэлакси»
10.06.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». Он договорился об этом еще в марте.
Шведский форвард, которые сейчас залечивает травму колена, переедет в Калифорнию и успеет набрать форму к следующему сезону МЛС.
На этой неделе 35-летний игрок покинул «МЮ», став свободным агентом.
Информация о том, что Ибрагимович летом перейдет в «Гэлакси», появилась в американских медиа еще в апреле.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».
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