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Единая лига ВТБ. Финал. 2-й матч. ЦСКА сыграет с «Химками»
10.06.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Москве продолжится финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ. Во втором матче столичный ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал
Второй матч (до 3-х побед)
В серии впереди ЦСКА – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Москве продолжится финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ.
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