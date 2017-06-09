ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единая лига ВТБ. Финал. 2-й матч. ЦСКА сыграет с «Химками»

10.06.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Москве продолжится финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ. Во втором матче столичный ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал

Второй матч (до 3-х побед)

ЦСКА Москва – БК Химки 36:27 (2 четверть)
Дата проведения
10 июня, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

В серии впереди ЦСКА – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Москве продолжится финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чилийский журналист сообщил, что Санчес перейдет в «Ман Сити»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика