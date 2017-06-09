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Люкман Адамс: «Кому россияне нужны на чемпионате мира? Зачем IAAF этот геморрой с нейтральными флагами?»
10.06.2017 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский прыгун тройным Люкман Адамс заявил, что не верит в то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустит его до чемпионата мира в Лондоне.
«Честно говоря, не рассчитываю выступить на чемпионате мира. Кому мы там нужны, если нас на неофициальные соревнования не допускают? Зачем им мы нужны? Зачем им этот геморрой? Нейтральные флаги…
Ладно, если там будут 1-2 человека. Да, сейчас допустили 15 человек, но нужно смотреть на то, кто туда реально сможет поехать. Главное – норматив», – сказал Адамс.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
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Люкман Адамс: «Кому россияне нужны на чемпионате мира? Зачем IAAF этот геморрой с нейтральными флагами?»
Российский прыгун тройным Люкман Адамс заявил, что не верит в то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустит его до чемпионата мира в...
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