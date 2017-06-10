Сергей Бубка: никто вам красную ковровую дорожку стелить не будет

Известный спортсмен в перерывах между забегами ответил на вопросы Sputnik Беларусь.

- Сергей Назарович, как Вы в общем оцениваете уровень развития легкой атлетики в Беларуси?

© Sputnik/ Забег Ольги Мазуренок на Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров

— Есть государственная политика, есть поддержка со стороны государства и президента, который и своим примером показывает, как нужно заниматься спортом и быть в прекрасной спортивной форме. Все это, конечно же, очень влияет на развитие спорта и легкой атлетики. А прекрасная инфраструктура, которая есть в вашей стране, дает большой потенциал для будущих успехов. Вы совершенно правильно делаете, что постоянно проводите крупные международные соревнования и чемпионаты, кубки. Эта атмосфера способствует тому, чтобы мотивировать молодежь, привлекает детей как к спорту, так и к здоровому образу жизни.

- Вы поддержали белорусскую и латвийскую заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году. Можно ли сказать, что Вы симпатизируете белорусскому спорту?

— Я вообще отношусь хорошо к тем странам, где хорошо относятся к спорту. Я член МОК, и это бесспорно в моей зоне ответственности. Я очень рад, что Минск и Рига получили Чемпионат мира. Это была действительно очень сложная борьба, и этот успех заслуживает особого внимания и особого уважения. А здесь я нахожусь по приглашению президента федерации легкой атлетики (Вадима Девятовского — прим. Sputnik). Я обещал Вадиму, мы давно дружим, и я свои слова сдерживаю.

- Сергей Назарович, скандалы вокруг WADA уже постепенно затихли. Как Вы считаете, эта ситуация с допингами помогла очиститься спорту или, наоборот, помешала его развитию?

— Международное олимпийское движение, МОК, еще даже господин Рогге говорили, что главная угроза современного спорта в XXI веке — это допинг. Сегодня еще добавилась коррупция, вопросы этики, манипуляция результатами соревнований. Вот это самые большие глобальные проблемы, над которыми нужно постоянно работать.

Мы видим, что есть спортсмены, которые по жизни соблюдают правила, выступают чистыми. А есть те, которые выбирают легкий путь. Важно их определить и, соответственно, устранить.

Они должны понести ответственность, но мы прекрасно понимаем, что это не только спортсмены, но и функционеры, окружение, которое работает со спортсменом. Я непосредственно являюсь председателем Антуражной комиссии МОК. Мы непосредственно инициировали санкции по поводу антуража. В последние годы люди, окружающие спортсменов, часто нарушают эти правила и толкают спортсменов идти неправильным путем. Поэтому на эту тяжелую борьбу МОК сейчас выделяет огромные дополнительные средства, президент Бах понимает ее важность. Одно из приоритетных направлений — защитить чистых спортсменов, чтобы те, кто идет нечестным путем, ни в коей мере не могли нас обманывать.

© Pixabay Женская сборная Беларуси выиграла Кубок Европы в забеге на 10 км

- ЧМ по легкой атлетике состоится в Лондоне, в котором прошло несколько терактов подряд. Как реагирует IIAF на эти происшествия?

— На любых крупных современных соревнованиях меры безопасности имеют главенствующее значение, поэтому в оргкомитете есть на это особый бюджет. Да и городские власти понимают значение безопасности. Сейчас, конечно, очень сложный мир, но все эти аспекты учитываются, и я уверен, что в Лондоне все пройдет на очень высоком организационном уровне.

- Есть мнение, что среди спортивных чиновников мало выходцев из стран бывшего СССР, и это не позволяет защищать интересы наших спортсменов должным образом…

— Если я являюсь представителем МОК, то я представляю интересы МОК и внутри своей страны. Я не представляю страну в Международном олимпийском комитете. Это совершенно другая, обратная реакция. Как президент НОК Украины, я всегда стараюсь поддерживать и постоянно поднимаю вопрос, чтобы наши люди были в международных спортивных институтах. Но если ты состоишь в международной федерации, ты представляешь не только свою страну, ты представляешь спорт! Ты отвечаешь за все. Естественно, когда ваши представители есть в федерациях, ты в курсе всех современных течений, проблем, новаторских идей. Тогда этот опыт, эти знания вы сможете передавать в свою страну, чтобы ваш вид спорта развивался. Это очень важный фактор, но, к сожалению, мы сегодня не можем в этом вопросе похвастаться.

Для нас, для Украины это тоже важно, но у нас недостаточно представителей. Здесь надо понимать, что нужно знать языки и… желание. Но никто вам "красную ковровую дорожку" стелить не будет. Здесь, как и везде, нужно бороться, нужно доказывать, показывать, что ты можешь. Чтобы члены национальных федераций выбирали, поддерживали и знали, что ты можешь способствовать развитию их вида спорта.