|
Женская сборная Беларуси выиграла Кубок Европы в забеге на 10 км
10.06.2017 20:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Белорусские спортсменки стали золотыми призерами Кубка Европы в беге на 10 тысяч метров в Минске.
Забег прошел вечером в субботу на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки. Беларусь впервые принимала легкоатлетический турнир такого уровня.
Надежды на женскую команду нашей страны оправдались — девушки стали лучшими. Ольга Мазуренок, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по легкой атлетике, финишировала со вторым результатом на своей непрофильной дистанции. Бегунья является рекордсменкой страны в марафонском беге и финишировала четвертой на олимпийском марафоне в 2016 году.
Лучший результат показала спортсменка из Португалии Сара Морейра, на третьем месте — представительница Турции Эсма Айдемир.
В женском командном зачете равных не было белорусским девушкам. На второй строчке оказалась команда Португалии, третьей — сборная Украины.
Белорусская федерация легкой атлетики поздравила белорусок с победой и прекрасными результатами.
"Мы вами гордимся, вы — лучшие! Спасибо за такие спортивные и легендарные моменты! Еще раз с победой, Беларусь", — говорится в поздравлении.
В мужском командном зачете сборная Беларуси расположилась на пятой позиции.
Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная белорусская спортсменка Ольга Мазуренок заняла второе место в личном первенстве.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии