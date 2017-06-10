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Женская сборная Беларуси выиграла Кубок Европы в забеге на 10 км

10.06.2017 20:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Белорусские спортсменки стали золотыми призерами Кубка Европы в беге на 10 тысяч метров в Минске.

Женская сборная Беларуси выиграла Кубок Европы в забеге на 10 км
© Sputnik/
Забег Ольги Мазуренок на Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров

Забег прошел вечером в субботу на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки. Беларусь впервые принимала легкоатлетический турнир такого уровня.

Надежды на женскую команду нашей страны оправдались — девушки стали лучшими. Ольга Мазуренок, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по легкой атлетике, финишировала со вторым результатом на своей непрофильной дистанции. Бегунья является рекордсменкой страны в марафонском беге и финишировала четвертой на олимпийском марафоне в 2016 году.

Лучший результат показала спортсменка из Португалии Сара Морейра, на третьем месте — представительница Турции Эсма Айдемир.

В женском командном зачете равных не было белорусским девушкам. На второй строчке оказалась команда Португалии, третьей — сборная Украины.

Белорусская федерация легкой атлетики поздравила белорусок с победой и прекрасными результатами.

"Мы вами гордимся, вы — лучшие! Спасибо за такие спортивные и легендарные моменты! Еще раз с победой, Беларусь", — говорится в поздравлении.

В мужском командном зачете сборная Беларуси расположилась на пятой позиции.

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров проводится с 1997 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная белорусская спортсменка Ольга Мазуренок заняла второе место в личном первенстве.

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