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SIC Noticias: суррогатная мать родила Роналду близнецов

11.06.2017 01:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом близнецов, сообщает SIC Noticias.

По информации источника, детей родила суррогатная мать. Мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева.

Дети родились в четверг. Нападающий сейчас находится в расположении сборной Португалии.

Первому ребенку футболиста, Криштиану Роналду Жуниору, уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году. Мальчик также родился от суррогатной матери.

Нападающий в настоящее время встречается с испанкой Джорджиной Родригес.

 
 
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Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом близнецов, сообщает SIC Noticias.

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