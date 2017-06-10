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SIC Noticias: суррогатная мать родила Роналду близнецов
11.06.2017 01:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
По информации источника, детей родила суррогатная мать. Мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева.
Дети родились в четверг. Нападающий сейчас находится в расположении сборной Португалии.
Первому ребенку футболиста, Криштиану Роналду Жуниору, уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году. Мальчик также родился от суррогатной матери.
Нападающий в настоящее время встречается с испанкой Джорджиной Родригес.
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Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом близнецов, сообщает SIC Noticias.
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