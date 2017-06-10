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Проекту Tribuna.com / Goals.by исполнилось 7 лет
11.06.2017 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 2010 году был запущен сайт Goals.by, который через некоторое время превратился в Tribuna.com, а сегодня является одним из крупнейший спортивных порталов в стране.
Сегодня это не только сайт, а полноценное digital-издательство. Мы работаем на всех самых популярных платформах: веб, мобайл, социальные сети. Мы везде, где есть аудитория, которая интересуется спортом и где мы можем ей дать что-то особенное, важное и интересное.
Все эти 7 лет мы росли вместе с нашей аудиторией. Спасибо вам большое, что вы пришли и остаетесь с нами. Без вас не было бы ни Goals.by, ни тем более Tribuna.com, блогеры которой уже давно стали неотъемлемой частью ресурса.
Спасибо! И приходите еще!
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В 2010 году был запущен сайт Goals.by, который через некоторое время превратился в Tribuna.com, а сегодня является одним из крупнейший спортивных порталов в стране.
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