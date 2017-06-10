Проекту Tribuna.com / Goals.by исполнилось 7 лет

В 2010 году был запущен сайт Goals.by, который через некоторое время превратился в Tribuna.com, а сегодня является одним из крупнейший спортивных порталов в стране.

Сегодня это не только сайт, а полноценное digital-издательство. Мы работаем на всех самых популярных платформах: веб, мобайл, социальные сети. Мы везде, где есть аудитория, которая интересуется спортом и где мы можем ей дать что-то особенное, важное и интересное.

Все эти 7 лет мы росли вместе с нашей аудиторией. Спасибо вам большое, что вы пришли и остаетесь с нами. Без вас не было бы ни Goals.by, ни тем более Tribuna.com, блогеры которой уже давно стали неотъемлемой частью ресурса.

Спасибо! И приходите еще!

Goals.by/Tribuna.com – 7 лет! Что делали работники сайта, когда все только начиналось

Почему мы все любили Goals.by