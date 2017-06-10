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В чемпионате Италии со следующего сезона будут использоваться видеоповторы
11.06.2017 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал, что начиная с сезона-2017/18 в матчах серии А будут применяться видеоповторы.
«Для просмотра спорных эпизодов понадобится отдельная комната, игру будут снимать как минимум 8 телекамер. Серия А возьмет на себя расходы в районе 2 миллионов евро.
ФИФА еще не дала окончательного согласия, но все предпосылки налицо, так что со следующего сезона мы начинаем», — сказал Тавеккио.
С введением видеоповторов будут упразднены дополнительные помощники главного арбитра, располагающиеся за линией ворот.
В предыдущем сезоне в матчах серии А уже применялась система автоматического определения гола.
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Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал, что начиная с сезона-2017/18 в матчах серии А будут применяться видеоповторы.
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