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Батищев и Шикавка проходят просмотр в «Актобе»
11.06.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитники ФК «Крумкачы» Александр Батищев и Евгений Шикавка находятся на просмотре в казахстанском «Актобе», который проводит учебно-тренировочный сбор в Москве.
В нынешнем сезоне Батищев принял участие в 9 матчах в составе «воронов», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Шикавка провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.
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Полузащитники ФК «Крумкачы» Александр Батищев и Евгений Шикавка находятся на просмотре в казахстанском «Актобе», который проводит учебно-тренировочный сбор в...
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