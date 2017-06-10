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Батищев и Шикавка проходят просмотр в «Актобе»

11.06.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитники ФК «Крумкачы» Александр Батищев и Евгений Шикавка находятся на просмотре в казахстанском «Актобе», который проводит учебно-тренировочный сбор в Москве.

В нынешнем сезоне Батищев принял участие в 9 матчах в составе «воронов», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Шикавка провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.

 

 
 
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Полузащитники ФК «Крумкачы» Александр Батищев и Евгений Шикавка находятся на просмотре в казахстанском «Актобе», который проводит учебно-тренировочный сбор в...

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