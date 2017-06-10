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Канадский фигурист Редфорд объявил о помолвке с испанцем Фенеро

11.06.2017 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Канадский фигурист Эрик Редфорд, выступающий в паре с Меган Дюамель, сообщил, что сделал предложение испанцу Луису Фенеро, выступающему в танцевальной паре с Селией Робледо.

«Я узнал, что самые лучшие вещи в жизни имеют определенный уровень простоты. Я вижу это в искусстве, слышу в музыке, и я чувствую это вместе с этим человеком. Любить его просто и красиво.

То чувство свободы и радости, которое ощущаешь, пролетая над горами, рождается у меня, когда я думаю о жизни с Луисом... и я хочу чувствовать это всегда.

Я сделал ему предложение, и он ответил «да», – написал Редфорд.

 

I’ve learned that the best things in life have a level of simplicity to them. I see it in art, I hear it in music and I feel it with this man. Loving him is simple and beautiful. The feeling of freedom and joy I had flying over the mountains is the same feeling I have when I think of life with @luis_febi ...and I want to feel that forever so... I asked him to marry me and he said yes!! #love #freedom #happiness #

 
 
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Канадский фигурист Эрик Редфорд, выступающий в паре с Меган Дюамель, сообщил, что сделал предложение испанцу Луису Фенеро, выступающему в танцевальной паре с...

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