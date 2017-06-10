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Канадский фигурист Редфорд объявил о помолвке с испанцем Фенеро
11.06.2017 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Канадский фигурист Эрик Редфорд, выступающий в паре с Меган Дюамель, сообщил, что сделал предложение испанцу Луису Фенеро, выступающему в танцевальной паре с Селией Робледо.
«Я узнал, что самые лучшие вещи в жизни имеют определенный уровень простоты. Я вижу это в искусстве, слышу в музыке, и я чувствую это вместе с этим человеком. Любить его просто и красиво.
То чувство свободы и радости, которое ощущаешь, пролетая над горами, рождается у меня, когда я думаю о жизни с Луисом... и я хочу чувствовать это всегда.
Я сделал ему предложение, и он ответил «да», – написал Редфорд.
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