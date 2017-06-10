Канадский фигурист Редфорд объявил о помолвке с испанцем Фенеро

Канадский фигурист Эрик Редфорд, выступающий в паре с Меган Дюамель, сообщил, что сделал предложение испанцу Луису Фенеро, выступающему в танцевальной паре с Селией Робледо.

«Я узнал, что самые лучшие вещи в жизни имеют определенный уровень простоты. Я вижу это в искусстве, слышу в музыке, и я чувствую это вместе с этим человеком. Любить его просто и красиво.

То чувство свободы и радости, которое ощущаешь, пролетая над горами, рождается у меня, когда я думаю о жизни с Луисом... и я хочу чувствовать это всегда.

Я сделал ему предложение, и он ответил «да», – написал Редфорд.