НХЛ. Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде

Вратарь Брэйден Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде.

Хоккеист и его жена Брэнди пришли на акцию Capital Pride в столице США.

Супруги были одеты в майки с символикой «Вашингтона» и несли флаг радужной расцветки.

Холтби и его жена не впервые посетили ЛГБТ-парад.





Фото: твиттер «Вашингтона»