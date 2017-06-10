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НХЛ. Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде

11.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде.

Хоккеист и его жена Брэнди пришли на акцию Capital Pride в столице США.

Супруги были одеты в майки с символикой «Вашингтона» и несли флаг радужной расцветки.

Холтби и его жена не впервые посетили ЛГБТ-парад.

НХЛ. Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде

Фото: твиттер «Вашингтона»

 
 
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Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде.

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