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НХЛ. Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде
11.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь
Хоккеист и его жена Брэнди пришли на акцию Capital Pride в столице США.
Супруги были одеты в майки с символикой «Вашингтона» и несли флаг радужной расцветки.
Холтби и его жена не впервые посетили ЛГБТ-парад.
Фото: твиттер «Вашингтона»
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Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби поучаствовал в ЛГБТ-параде.
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