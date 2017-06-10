Ролан Гаррос. Финал. Надаль и Вавринка сыграют в 16.00

В последнем матче «Ролан Гаррос»-2017 Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка разыграют мужской титул. Девятикратный чемпион турнира Надаль никогда не проигрывал финалов в Париже, а Вавринка никогда не проигрывал финалов турниров «Большого шлема».

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Финал