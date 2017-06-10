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Ролан Гаррос. Финал. Надаль и Вавринка сыграют в 16.00
11.06.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В последнем матче «Ролан Гаррос»-2017 Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка разыграют мужской титул. Девятикратный чемпион турнира Надаль никогда не проигрывал финалов в Париже, а Вавринка никогда не проигрывал финалов турниров «Большого шлема».
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
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В последнем матче «Ролан Гаррос»-2017 Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка разыграют мужской титул.
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