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Ролан Гаррос. Финал. Надаль и Вавринка сыграют в 16.00

11.06.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В последнем матче «Ролан Гаррос»-2017 Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка разыграют мужской титул. Девятикратный чемпион турнира Надаль никогда не проигрывал финалов в Париже, а Вавринка никогда не проигрывал финалов турниров «Большого шлема».

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Стэн Вавринка (Швейцария)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
11 июня, 14.00
Онлайн матча
 
 
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В последнем матче «Ролан Гаррос»-2017 Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка разыграют мужской титул.

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