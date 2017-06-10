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Россиянин Матлаков победил на Чемпионате Европы по шахматам в Минске

11.06.2017 10:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Завершился Чемпионат Европы по шахматам, состязание проходило в минском Дворце спорта.

Лучший результатов среди белорусов показал Сергей Жигалко. Он с 7,5 очками занял 21-е место и получил возможность выступить на Кубке мира. Еще один представитель Беларуси Алексей Александров завершил борьбу на 24-м месте.

Победителем Чемпионата стал российский гроссмейстер Максим Матлаков. Перед заключительным 11-м туром он лидировал, победив белыми британца Дэвида Хауэлла, ранее занимавшего первую позицию. В заключительном поединке с Баадуром Джобавой из Грузии Матлаков добился ничьи, и с 8,5 очками удержал лидирующую позицию. Второе место у Джобава, третье — у россиянина Владимира Федосеева.

Чемпионат Европы по шахматам проходил в Минске с 29 мая по 10 июня по швейцарской системе в 11 туров. Приз победителя — 20 тысяч евро. В турнире приняли участие 400 шахматистов из 38 стран мира. Организаторами состязания выступили Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, Минский горисполком, Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация шахмат.

 
Теги: Минск
 
 
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Из белорусских шахматистов лучший результат показал Сергей Жигалко, он занял 21-е место и сможет выступить на Кубке мира.

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