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Московское «Динамо» может пропустить сезон КХЛ-2017/18

11.06.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Московское «Динамо» может пропустить сезон КХЛ-2017/18, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. 

Ранее сообщалось, что у нынешнего руководства клуба перед игроками и партнерами существует около 2 миллиардов рублей задолженности, в том числе по зарплате перед игроками за прошлый сезон (800 млн рублей). 

Руководители центрального совета общества «Динамо» считают, что ответственность за долги несет гендиректор клуба Андрей Сафронов. 

На прошлой неделе стало известно, что представители ВФСО «Динамо», располагающего спонсорской поддержкой банка ВТБ, подали в КХЛ необходимые документы для заявки на сезон. Но хоккейный клуб сейчас не находится на балансе общества, и на данный момент оно может дать только гарантии о будущем финансировании.

Таким образом, «Динамо» может взять годичную паузу, чтобы решить свои проблемы, после чего вернется в КХЛ. 

 
 
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Московское «Динамо» может пропустить сезон КХЛ-2017/18, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

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