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Ройс вернется на поле примерно в начале 2018 года
11.06.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны сроки восстановления полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.
Как сообщает Ruhr Nachrichten, 28-летний хавбек, перенесший операцию, вернется на поле в начале 2018 года.
В субботу немец сообщил, что операция прошла успешно, отметив при этом, что восстановление будет достаточно долгим.
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Стали известны сроки восстановления полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.
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