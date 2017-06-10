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Тимофей Калачев: «Для первой тренировки была довольно неплохая нагрузка»
11.06.2017 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о последних изменениях в команде.
«С прошлым тренером у нас были большие успехи. Сейчас перемены. в футболе так часто бывает. Тренеры уходят, игроки уходят, но наш клуб существовал и будет существовать.
Конечно, непросто. Мы как команда многое сделали и друг для друга, и для болельщиков, но надо двигаться дальше. В этом году у нас будет хороший коллектив – сплотимся и постараемся добиваться и дальше хороших результатов.
Мы услышали от нового тренера его требования. Я надеюсь, что нам будет комфортно работать. Все впереди – плодотворная работа, все настроены позитивно, никакой паники нет.
Для первой тренировки была довольно неплохая нагрузка. Будем привыкать к этим требованиям, готовимся к тяжелой работе», – сказал Калачев.
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Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о последних изменениях в команде.
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