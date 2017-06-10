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Денис Шунто: «Информация о просмотре Батищева и Шикавки в «Актобе» правдива наполовину»

11.06.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Батищева в казахский «Актобе».

«Информация о просмотре Батищева и Шикавки лишь наполовину соответствует действительности. Да, Батищев сейчас находится в Москве в распоряжении «Актобе». Ему дана возможность найти себе клуб и, при соблюдении некоторых финансовых условий, которые оформлены документально, «Крумкачы» готовы с ним расстаться.

Что касается Шикавки, то он никогда не будет ездить на просмотры в клубы-аутсайдеры чемпионата Казахстана. Тем более, Женя еще не забил все свои голы за наш клуб, и мы на него очень рассчитываем. Прогнозирую всплеск результативности Шикавки в ближайших матчах, сейчас он в очень хорошей форме», – сказал Шунто.

 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Батищева в казахский «Актобе».

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