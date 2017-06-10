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Англия выиграла чемпионат мира U-20
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В финале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее Англия обыграла Венесуэлу (1:0). В матче за 3-е место Уругвай уступил Италии.
Англичане впервые за всю историю стали чемпионами мира на молодежном уровне (U-17 и U-20).
Также это первая победа Англии на мировом первенстве, если брать все возрастные категории, с 1966 года.
ЧМ-2017 (U-20)
Матч за 3-е место
- Дата проведения
-
11 июня, 09.30, «Сувон Стэдиум»
Уругвай U-20 –
Меле, Рохель, Оливера, Родригес, Винья, Бентанкур, Вальверде, Виера, Ардаис (Боселли, 77), Амараль, Каноббио (де ла Крус, 61).
Италия U-20 –
Плиццари, Романья (Копполаро, 72), Серникола, Пеццелла, Маркицца, Кассата (Видо, 87), Мандрагора, Пессина, Орсолини (Бифулько, 57), Панико, Фавилли.
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
1:2,
1:3.
- Предупреждения:
-
Виера
(43), Фавилли
(79).
Финал
- Дата проведения
-
11 июня, 13.00, «Сувон Стэдиум»
- Гол:
-
0:1 –
34 Кэлверт-Льюин.
Венеcуэла U-20 –
Фариньес, Эрнандес, Феррареси, Веласкес, Эрнандес, Эррера, Лусена, Кордова (Соса, 72), Пеньяранда (Уртадо, 90), Чакон (Сотельдо, 51), Пенья.
Англия U-20 –
Вудмен, Томори, Уокер-Питерс, Кенни, Кларк-Солтер, Кук, Дауэлл (Оджо, 62), Онома, Лукман (Мэйтленд-Найлз, 76), Соланке, Кэлверт-Льюин.
- Предупреждения:
-
Веласкес
(46), Томори
(48), Дауэлл
(58).
Статистика ЧМ-2017 (U-20)
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В финале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее Англия обыграла Венесуэлу (1:0).
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