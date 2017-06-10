Англия выиграла чемпионат мира U-20

В финале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее Англия обыграла Венесуэлу (1:0). В матче за 3-е место Уругвай уступил Италии.

Англичане впервые за всю историю стали чемпионами мира на молодежном уровне (U-17 и U-20).

Также это первая победа Англии на мировом первенстве, если брать все возрастные категории, с 1966 года.

ЧМ-2017 (U-20)

Матч за 3-е место

Финал

Статистика ЧМ-2017 (U-20)