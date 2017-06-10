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Англия выиграла чемпионат мира U-20

11.06.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее Англия обыграла Венесуэлу (1:0). В матче за 3-е место Уругвай уступил Италии.

Англичане впервые за всю историю стали чемпионами мира на молодежном уровне (U-17 и U-20).

Также это первая победа Англии на мировом первенстве, если брать все возрастные категории, с 1966 года.

ЧМ-2017 (U-20)

Матч за 3-е место

Уругвай U-20 – Италия U-20 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:3
Дата проведения
11 июня, 09.30, «Сувон Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Уругвай U-20Меле, Рохель, Оливера, Родригес, Винья, Бентанкур, Вальверде, Виера, Ардаис (Боселли, 77), Амараль, Каноббио (де ла Крус, 61).
Италия U-20Плиццари, Романья (Копполаро, 72), Серникола, Пеццелла, Маркицца, Кассата (Видо, 87), Мандрагора, Пессина, Орсолини (Бифулько, 57), Панико, Фавилли.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
Предупреждения:
Виера (43), Фавилли (79).

Финал

Венеcуэла U-20 – Англия U-20 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
11 июня, 13.00, «Сувон Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 34 Кэлверт-Льюин.
Венеcуэла U-20Фариньес, Эрнандес, Феррареси, Веласкес, Эрнандес, Эррера, Лусена, Кордова (Соса, 72), Пеньяранда (Уртадо, 90), Чакон (Сотельдо, 51), Пенья.
Англия U-20Вудмен, Томори, Уокер-Питерс, Кенни, Кларк-Солтер, Кук, Дауэлл (Оджо, 62), Онома, Лукман (Мэйтленд-Найлз, 76), Соланке, Кэлверт-Льюин.
Предупреждения:
Веласкес (46), Томори (48), Дауэлл (58).

Статистика ЧМ-2017 (U-20)

 
 
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В финале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее Англия обыграла Венесуэлу (1:0).

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