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Товарищеский матч. Сборная Беларуси U-21 победила «Торпедо-БелАЗ»

11.06.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Жодино на стадионе «Торпедо» состоялся товарищеский матч между молодежной сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

Товарищеский матч

Торпедо-БелАЗ — Беларусь U-21 — 0:2

Голы: 0:1 — Шевченко (19). 0:2 — Яроцкий (90).

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Хаткевич (Абрамович, 63) — Афанасьев (Джугир, 46), Клопоцкий, Панковец (к) (Белко, 66), Щербо (Цурко, 70) — Хачатурян (С.Макаров, 74), Рекиш (Краснов, 59), Шаповал (Сидор, 78) — Дорошенко (А.Макаров, 74) — Макась (Драчев, 76), Зубович (Соловей, 46).

БЕЛАРУСЬ U-21: Шишлов — Иванов (Борисенко, 76), Хвалько, Чиж (Швецов, 46), Печенин — Волков, Климович (к) — Бессмертный (Левицкий, 46), Шевченко (Яроцкий, 61), Шибун (М.Павловец, 83) — Бахар (Джигеро, 46).



 
 
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Сегодня в Жодино на стадионе «Торпедо» состоялся товарищеский матч между молодежной сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

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