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Щербицкий вызван в сборную Беларуси, 6 игроков покинули расположение команды

11.06.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий получил вызов в сборную Беларуси, которая 12 июня в Минске проведет товарищеский матч против Новой Зеландии.

Это первый вызов 21-летнего голкипера в национальную команду.

После матча квалификации ЧМ против Болгарии расположение сборной покинули вратари Андрей Горбунов и Сергей Черник, защитники Егор Филипенко и Михаил Сиваков и хавбеки Станислав Драгун и Сергей Балонович.

Таким образом, к товарищескому матчу готовятся 18 футболистов:

Вратари: Андрей Климович («Динамо-Минск»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко («Динамо-Брест»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Полузащитники: Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба – БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий получил вызов в сборную Беларуси, которая 12 июня в Минске проведет товарищеский матч против Новой Зеландии.

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