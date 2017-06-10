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Игорь Криушенко: «Мы давно не играли в столице – есть надежда, что люди придут поболеть за нас»
11.06.2017 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Новой Зеландии.
- Что знаете о сопернике?
– Команда готовится к Кубку Конфедерации. 17 июня у них уже первая игра, поэтому в Европе они находятся давно. Из тех матчей, которые мы видели, можно сделать вывод, что новозеландцы стараются играть в британской манере: фланговые проходы, много подач на высокого форварда. Тем не менее в середине поля есть техничные футболисты, которые могут обыграть, пробить. В общем, команда у них сбалансированная с неплохими исполнителями.
- После победы над болгарами рассчитываете на то, что матч с новозеландцами посетят больше болельщиков, чем предыдущий поединок?
– Матч пройдет в Минске. Здесь ведь логистика получше, чем в Борисове. Поэтому есть надежда, что люди придут поддержать нас, поболеть за ребят. Все-таки мы давно не играли в столице.
- Все ли футболисты готовы к игре?
– После матча со сборной Болгарии отпустил легионеров, чтобы у них состоялся полноценный отдых. Все-таки их чемпионаты давно завершены, а из-за поединков сборной активный сезон затянулся. Так, расположение команды покинули: Черник, Горбунов, Баланович, Филипенко, Сиваков и Драгун. Остальные вызванные в сборную в строю и готовы завтра сыграть. Все они поучаствуют в поединке.
- Стоит завтра ожидать экспериментов?
– Понятно, что они будут. В первую очередь дам сыграть тем ребятам, которые находились на сборе команды, но не выходили в матче со сборной Болгарии. Как минимум все полевые игроки выйдут на поле — это точно. А вот схема останется прежней. Просто будут другие исполнители, сказал Криушенко.
Матч Беларусь – Новая Зеландия состоится 12 июня. Начало в 19.00.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Новой Зеландии.
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