Капелло возглавил «Цзянсу Сунин»

Итальянский тренер Фабио Капелло нашел себе новое место работы.

70-летний специалист возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Ранее сообщалось, что соглашение с Капелло будет рассчитано на полтора года, а его зарплата составит 10 миллионов евро, а ассистентами Капелло в «Цзянсу Сунин» станут два бывших игрока «Милана» — Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки, возглавлявший ранее «Брешию».