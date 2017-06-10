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Капелло возглавил «Цзянсу Сунин»
11.06.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Итальянский тренер Фабио Капелло нашел себе новое место работы.
70-летний специалист возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».
Ранее сообщалось, что соглашение с Капелло будет рассчитано на полтора года, а его зарплата составит 10 миллионов евро, а ассистентами Капелло в «Цзянсу Сунин» станут два бывших игрока «Милана» — Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки, возглавлявший ранее «Брешию».
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Итальянский тренер Фабио Капелло нашел себе новое место работы.
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