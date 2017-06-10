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Кривец покидает «Вислу» Плоцк

11.06.2017 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Сергей Кривец покидает плоцкую «Вислу», сообщает PortalPlock.pl.

В конце июня истекает срок действия контракта белоруса с «нефтяниками». Руководство польского клуба решило не продлевать соглашение.

Напомним, Кривец пропускал остаток сезона из-за травмы.

В завершившемся сезоне чемпионата Польши полузащитник отметился 2 голами в 23 матчах.

 
 
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Плоцкая «Висла» решила не продлевать контракт с белорусским полузащитником Сергеем Кривцом, сообщает PortalPlock.pl.

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