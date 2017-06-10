Дмитрий Ковб: «Наш президент – фанат хоккея, поэтому и ледовых дворцов понастроили»

Белорусский форвард эстонского ФК «Транс» Дмитрий Ковб рассказал о том, почему хоккей в Беларуси популярнее футбола.

- Хоккей в Беларуси популярнее футбола. Это так?

– Да, наш президент – фанат хоккея, поэтому у нас и ледовых дворцов понастроили, и в КХЛ минское «Динамо» бьет рекорды по посещаемости, и много людей привлекается в этот вид спорта. Поэтому неудивительно, что на футбол ходит относительно мало зрителей. Хотя, если играют БАТЭ и «Динамо» (Минск), то может прийти 7-8 тысяч зрителей, Брест собирает по 5 тысяч человек на свои матчи, в такой атмосфере очень приятно находиться. В эстонском чемпионате, к сожалению, таких показателей по посещаемости нет.

- Если сравнить чемпионаты Беларуси, Литвы и Эстонии, то в чью пользу сравнение?

– Белорусское первенство посильнее, команды постоянно участвуют в Еврокубках — Лиге чемпионов и Лиге Европы, развиваются: БАТЭ, к примеру, не так давно обыгрывал «Баварию». Другое дело, что клубы из Эстонии и Литвы могут дать в конкретном матче бой и обыграть тот же БАТЭ, от настроя многое зависит. В Литве же и Эстонии по уровню футбол одинаковый, – сказал Ковб.