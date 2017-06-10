|
Азаренко вернется на корт 18 июня
11.06.2017 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко готовится к возвращению на корт после рождения ребенка.
Она планирует выступить на турнире в испанской Мальорке, который стартует 18 июня. Эти состязания станут для Вики первой проверкой сил перед Уимблдонским турниром, который пройдет с 3 по 16 июля.
Напомним, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко родила сына в декабре 2016 года и сейчас набирает форму под руководством известного американского тренера Майкла Джойса.
Ранее она
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко готовится к возвращению на корт после рождения ребенка.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии