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Дмитрий Ковб: «В Беларуси многие люди озлоблены: то пенсии не дают, то милиция прессует»

11.06.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий ФК «Транс» Дмитрий Ковб сравнил жизнь в Беларуси и Эстонии.

- Сравните качество жизни в государствах – Эстонии и Беларуси.

– Я родился в Минске, поэтому там мне нравится. Но в плане менталитета и отношения к жизни – Евросоюз есть Евросоюз. В Беларуси многие люди озлоблены: то пенсии не дают, то милиция прессует. В Литве и в Эстонии люди добрее, отзывчивее, и негативного отношения к себе в этих странах я не встречал, – сказал Ковб. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский нападающий ФК «Транс» Дмитрий Ковб сравнил жизнь в Беларуси и Эстонии.

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