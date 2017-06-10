Дмитрий Ковб: «В Беларуси многие люди озлоблены: то пенсии не дают, то милиция прессует»

Белорусский нападающий ФК «Транс» Дмитрий Ковб сравнил жизнь в Беларуси и Эстонии.

- Сравните качество жизни в государствах – Эстонии и Беларуси.

– Я родился в Минске, поэтому там мне нравится. Но в плане менталитета и отношения к жизни – Евросоюз есть Евросоюз. В Беларуси многие люди озлоблены: то пенсии не дают, то милиция прессует. В Литве и в Эстонии люди добрее, отзывчивее, и негативного отношения к себе в этих странах я не встречал, – сказал Ковб.