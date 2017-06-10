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Дмитрий Ковб: «В Беларуси многие люди озлоблены: то пенсии не дают, то милиция прессует»
11.06.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий ФК «Транс» Дмитрий Ковб сравнил жизнь в Беларуси и Эстонии.
- Сравните качество жизни в государствах – Эстонии и Беларуси.
– Я родился в Минске, поэтому там мне нравится. Но в плане менталитета и отношения к жизни – Евросоюз есть Евросоюз. В Беларуси многие люди озлоблены: то пенсии не дают, то милиция прессует. В Литве и в Эстонии люди добрее, отзывчивее, и негативного отношения к себе в этих странах я не встречал, – сказал Ковб.
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Белорусский нападающий ФК «Транс» Дмитрий Ковб сравнил жизнь в Беларуси и Эстонии.
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