МИНСК, 11 июн — Sputnik. Решающий матч, прошел в воскресенье и завершился победой Надаля над Вавринкой со счетом 6:2, 6:3, 6:1.

Надаль и Варвинка выступали под 4 и 3 сеяными номерами соответственно и провели на корте 2 часа 5 минут.

Для 31-летнего Надаля этот титул стал 15-м в карьере на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Испанец вышел на второе место по данному показателю, опередив американца Пита Сампраса (14). Больше только у швейцарца Роджера Федерера — 18.

Испанец в десятый раз победил на "Ролан Гаррос", только австралийка Маргарет Корт выигрывала один турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии — большее количество раз (11).