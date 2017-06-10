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Рафаэль Надаль стал победителем "Ролан Гаррос"

11.06.2017 19:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Решающий матч, прошел в воскресенье и завершился победой Надаля над Вавринкой со счетом 6:2, 6:3, 6:1.

Надаль и Варвинка выступали под 4 и 3 сеяными номерами соответственно и провели на корте 2 часа 5 минут.

Для 31-летнего Надаля этот титул стал 15-м в карьере на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Испанец вышел на второе место по данному показателю, опередив американца Пита Сампраса (14). Больше только у швейцарца Роджера Федерера — 18.

Испанец в десятый раз победил на "Ролан Гаррос", только австралийка Маргарет Корт выигрывала один турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии — большее количество раз (11).

 
Теги: Минск
 
 
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль переиграл швейцарца Станисласа Вавринку в финале "Ролан Гаррос" и в десятый раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.

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