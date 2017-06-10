Александр Глеб: «После отпуска решу, что делать дальше: поиграть еще год или нет»

Белорусский полузащитник Александр Глеб, покинувший в мае «Крылья Советов», поделился планами на будущее.

«Я люблю футбол и открываю для себя новые лиги. Сейчас чувствую себя прекрасно и совершенно не устал от футбола. Не знаю, какими будут мои дальнейшие действия, даже не задумывался об этом.

В декабре я стал папой, так что в настоящее время больше уделяю внимания семье. Хочется поехать всем вместе на отдых, а после отпуска уже решать, что же делать дальше: поиграть еще один год или нет.

В течение четырех лет я получал юридическое образование в Академии управления при президенте. Не уверен, но, может быть, смог бы связать с этим как-то свою жизнь. Ведь там я получил массу знаний и информации, которая действительно меня увлекает», – сказал Глеб.