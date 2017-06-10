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Дмитрий Ковб: «Меня хотели вызвать в сборную Беларуси, но не вовремя «подломался»

11.06.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий ФК «Транс» Дмитрий Ковб сообщил, что мог получить вызов в сборную Беларуси, однако этому помешала травма.

- Были ли вы на подходе к сборной Беларуси когда-нибудь?

– Меня хотели вызвать в главную команду страны, но опять не вовремя «подломался». Травмы часто играют со мной злую шутку.

- А с ключевыми игроками белорусского футбола пересекались?

 – Много раз играл против Александра Глеба, он уникальный игрок среди белорусов, лидер на поле — и в мышлении, и в технике, и в тактике, в его послужном списке — лондонский «Арсенал» и «Барселона». Ежегодно в конце декабря стараюсь посещать так называемый «Турнир друзей», где принимают участие многие действующие и бывшие звезды нашего футбола – Глеб, Гуренко, Скрипченко. Так что все видимся, общаемся, – сказал Ковб.

 
 
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Белорусский нападающий ФК «Транс» Дмитрий Ковб сообщил, что мог получить вызов в сборную Беларуси, однако этому помешала травма.

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