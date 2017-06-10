Александр Глеб: «Никому не стоит опасаться приезжать в Россию на ЧМ-2018»

Белорусский полузащитник Александр Глеб, покинувший в мае «Крылья Советов», рассказал, как относится к проведению чемпионата мира в России.

– Русские – потрясающие, и они обожают футбол. Поэтому никому даже не стоит опасаться приезжать в Россию. Ведь ключ к пониманию – это всего лишь взаимное уважение: если ты уважаешь русского человека, он в ответ будет уважать тебя.

Мы же все попросту хотим получить удовольствие от предстоящего чемпионата мира, а Россия, будучи одной из самых гостеприимных стран, прекрасно подходит для этого и сделает все возможное для такого большого события, – сказал Глеб.