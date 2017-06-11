ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь – Новая Зеландия. Гости провели тренировку на стадионе «Трактор»

11.06.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Минск и сегодня, 11 июня, провела тренировочное занятие на стадионе «Трактор».

12 июня сборная Новой Зеландии сыграет товарищеский матч с командой Беларуси.

Матч начнется в 19.00 по белорусскому времени.

Беларусь – Новая Зеландия. Гости провели тренировку на стадионе «Трактор»

Беларусь – Новая Зеландия. Гости провели тренировку на стадионе «Трактор»

Фото: «Прессбол» 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Минск и сегодня, 11 июня, провела тренировочное занятие на стадионе «Трактор».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рафаэль Надаль стал победителем "Ролан Гаррос"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика