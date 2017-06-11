|
Беларусь – Новая Зеландия. Гости провели тренировку на стадионе «Трактор»
11.06.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Минск и сегодня, 11 июня, провела тренировочное занятие на стадионе «Трактор».
12 июня сборная Новой Зеландии сыграет товарищеский матч с командой Беларуси.
Матч начнется в 19.00 по белорусскому времени.
Фото: «Прессбол»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Минск и сегодня, 11 июня, провела тренировочное занятие на стадионе «Трактор».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии