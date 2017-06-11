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Мората в случае перехода в «МЮ» станет самым дорогим испанским игроком

12.06.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Альваро Мората близок к тому, чтобы стать футболистом «Манчестер Юнайтед».

24-летний нападающий подпишет с манкунианцами 5-летний контракт, а сумма трансфера составит 73 миллиона евро.

Таким образом, Мората станет самым дорогим в истории испанским игроком.

 
 
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Форвард «Реала» Альваро Мората близок к тому, чтобы стать футболистом «Манчестер Юнайтед».

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