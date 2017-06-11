|
Мората в случае перехода в «МЮ» станет самым дорогим испанским игроком
12.06.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Альваро Мората близок к тому, чтобы стать футболистом «Манчестер Юнайтед».
24-летний нападающий подпишет с манкунианцами 5-летний контракт, а сумма трансфера составит 73 миллиона евро.
Таким образом, Мората станет самым дорогим в истории испанским игроком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Альваро Мората близок к тому, чтобы стать футболистом «Манчестер Юнайтед».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии