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"Формула-1": Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

12.06.2017 08:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки в рамках Гран-при Канады, которая состоялась накануне на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале.

Трехкратный чемпион мира преодолел дистанцию гонки чуть более чем за полтора часа, вторым финишировал его партнер по команде, финн Валттери Боттас, тройку лучших замкнул австралиец Даниэль Риккьярдо.

В очковой зоне также финишировали: Себастьян Феттель (Ferrari), Серхио Перес, Эстебан Окон (оба Force India), Кими Райкконен (Ferrari), Нико Хюлькенберг (Renault), Лэнс Стролл (Williams), Роман Грожан (Haas).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в канадской гонке не финишировал — он сошел с трассы на 56-м круге. Его напарник, испанец Карлос Сайнс, выбыл из борьбы почти сразу после старта.

В минувшую субботу в рамках уик-энда Гран-при Канады Хэмилтон завоевал поул-позицию, 65-ю в карьере, сравнявшись по этому показателю с легендарным Айртоном Сенной. Семья бразильского пилота в честь этого вручила британцу шлем, в котором Сенна принимал участие в гонках.

 
Теги: Минск
 
 
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Трехкратный чемпион в минувшую субботу также завоевал поул-позицию, по количеству которых сравнялся с легендарным бразильцем Айртоном Сенной.

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