МИНСК, 12 июн — Sputnik. Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки в рамках Гран-при Канады, которая состоялась накануне на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале.

Трехкратный чемпион мира преодолел дистанцию гонки чуть более чем за полтора часа, вторым финишировал его партнер по команде, финн Валттери Боттас, тройку лучших замкнул австралиец Даниэль Риккьярдо.

В очковой зоне также финишировали: Себастьян Феттель (Ferrari), Серхио Перес, Эстебан Окон (оба Force India), Кими Райкконен (Ferrari), Нико Хюлькенберг (Renault), Лэнс Стролл (Williams), Роман Грожан (Haas).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в канадской гонке не финишировал — он сошел с трассы на 56-м круге. Его напарник, испанец Карлос Сайнс, выбыл из борьбы почти сразу после старта.

В минувшую субботу в рамках уик-энда Гран-при Канады Хэмилтон завоевал поул-позицию, 65-ю в карьере, сравнявшись по этому показателю с легендарным Айртоном Сенной. Семья бразильского пилота в честь этого вручила британцу шлем, в котором Сенна принимал участие в гонках.