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«Прессбол»: Витус попал в сферу интересов «Тосно»
12.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», защитник брестского «Динамо» Максим Витус попал в сферу интересов «Тосно».
По информации издания, ситуация с возможным переходом должна разрешиться в ближайшее время.
В составе брестчан Витус провел 9 матчей в чемпионате Беларуси. Подробную статистику игрока смотрите
Напомним, «Тосно» по итогам сезона завоевал путевку в российскую премьер-лигу.
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Как сообщает «Прессбол», защитник брестского «Динамо» Максим Витус попал в сферу интересов «Тосно».
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