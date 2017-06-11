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«Прессбол»: Витус попал в сферу интересов «Тосно»

12.06.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Прессбол», защитник брестского «Динамо» Максим Витус попал в сферу интересов «Тосно».

По информации издания, ситуация с возможным переходом должна разрешиться в ближайшее время.

В составе брестчан Витус провел 9 матчей в чемпионате Беларуси. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Напомним, «Тосно» по итогам сезона завоевал путевку в российскую премьер-лигу.

 
 
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Как сообщает «Прессбол», защитник брестского «Динамо» Максим Витус попал в сферу интересов «Тосно».

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