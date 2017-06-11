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Рейтинг АТР. Надаль вышел на второе место, трое белорусов в Топ-200

12.06.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам «Ролан Гаррос» десятикратный чемпион Рафаэль Надаль впервые с октября 2014 года вернулся в Топ-2. Новак Джокович, наоборот, выпал из Топ-3 впервые с октября 2009 года.

Emirates ATP Rankings

Положение на 12 июня 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 9890
2 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 7285
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 6175
4 (2) Новак Джокович (Сербия) 5805
5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 4945
6 (6) Милош Раонич (Канада) 4450
7 (8) Марин Чилич (Хорватия) 4115
8 (7) Доминик Тим (Австрия) 3985
9 (9) Кеи Нисикори (Япония) 3830
10 (17) Александр Зверев (Германия) 3070
17 (21) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2360
39 (53) Карен Хачанов (Россия) 1005
65 (64) Даниил Медведев (Россия) 760
131 (149) Владимир Игнатик (Беларусь) 417
165 (169) Егор Герасимов (Беларусь) 339
196 (202) Илья Ивашко (Беларусь) 275
 
 
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По итогам «Ролан Гаррос» десятикратный чемпион Рафаэль Надаль впервые с октября 2014 года вернулся в Топ-2.

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