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Рейтинг АТР. Надаль вышел на второе место, трое белорусов в Топ-200
12.06.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам «Ролан Гаррос» десятикратный чемпион Рафаэль Надаль впервые с октября 2014 года вернулся в Топ-2. Новак Джокович, наоборот, выпал из Топ-3 впервые с октября 2009 года.
Emirates ATP Rankings
Положение на 12 июня 2017
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По итогам «Ролан Гаррос» десятикратный чемпион Рафаэль Надаль впервые с октября 2014 года вернулся в Топ-2.
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