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Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно»

12.06.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина ответила на вопрос Intex-press, будет ли создана хоккейная команда в «Барановичах».

«Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно. В федерации пока думают, осуществимо ли это. Окончательное решение об открытии будет принимать губернатор области», – сказала Никитина.

Напомним, ранее «Прессбол» сообщал, что хокейные клубы будут созданы в Бобруйске, Орше, Барановичах и Пинске.

 
 
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Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина ответила на вопрос Intex-press, будет ли создана хоккейная команда в «Барановичах».

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