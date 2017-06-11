Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно»

Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина ответила на вопрос Intex-press, будет ли создана хоккейная команда в «Барановичах».

«Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно. В федерации пока думают, осуществимо ли это. Окончательное решение об открытии будет принимать губернатор области», – сказала Никитина.

Напомним, ранее «Прессбол» сообщал , что хокейные клубы будут созданы в Бобруйске, Орше, Барановичах и Пинске.