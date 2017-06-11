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Пресс-секретарь ФХБ Никитина: «Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно»
12.06.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина ответила на вопрос Intex-press, будет ли создана хоккейная команда в «Барановичах».
«Открытие клуба в Барановичах – это еще не точно. В федерации пока думают, осуществимо ли это. Окончательное решение об открытии будет принимать губернатор области», – сказала Никитина.
Напомним, ранее «Прессбол»
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Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина ответила на вопрос Intex-press, будет ли создана хоккейная команда в «Барановичах».
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