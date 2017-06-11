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Фомичев перешел в «Ордабасы»
12.06.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Торпедо-БелАЗ» Валерий Фомичёв перешел в казахстанский «Ордабасы».
Сообщается, что жодинцы получат от казахстанского клуба компенсацию за переход игрока.
Напомним, Фомичев пришел в «Торпедо-БелАЗ» в январе 2016 года. Являясь основным вратарем команды, выиграл с жодинским клубом Кубок Беларуси.
В нынешнем сезоне на счету голкипера 9 матчей в чемпионате Беларуси, 7 пропущенных мячей. Подробную статистику смотрите
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Голкипер «Торпедо-БелАЗ» Валерий Фомичёв перешел в казахстанский «Ордабасы».
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