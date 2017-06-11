Фомичев перешел в «Ордабасы»

Голкипер «Торпедо-БелАЗ» Валерий Фомичёв перешел в казахстанский «Ордабасы».

Сообщается, что жодинцы получат от казахстанского клуба компенсацию за переход игрока.

Напомним, Фомичев пришел в «Торпедо-БелАЗ» в январе 2016 года. Являясь основным вратарем команды, выиграл с жодинским клубом Кубок Беларуси.

В нынешнем сезоне на счету голкипера 9 матчей в чемпионате Беларуси, 7 пропущенных мячей. Подробную статистику смотрите здесь.