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Фомичев перешел в «Ордабасы»

12.06.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Торпедо-БелАЗ» Валерий Фомичёв перешел в казахстанский «Ордабасы».

Сообщается, что жодинцы получат от казахстанского клуба компенсацию за переход игрока.

Напомним, Фомичев пришел в «Торпедо-БелАЗ» в январе 2016 года. Являясь основным вратарем команды, выиграл с жодинским клубом Кубок Беларуси.

В нынешнем сезоне на счету голкипера 9 матчей в чемпионате Беларуси, 7 пропущенных мячей. Подробную статистику смотрите здесь.

 

 
 
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Голкипер «Торпедо-БелАЗ» Валерий Фомичёв перешел в казахстанский «Ордабасы».

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