Сергей Матвейчик: «На «Тракторе» кроме газона вообще ничего нет. Если сегодня придет три тысячи болельщиков – будет нормально»

Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик рассказал об атмосфере в команде.

– Не опасаешься, что недавняя победа над болгарами станет расслабляющим фактором, из-за которого команда подойдет к предстоящему спаррингу без должного настроя?

– Нет, потому что эти игры не имеют ничего общего. Как сказал Игорь Николаевич, в матче с новозеландцами будет задействовано много новых футболистов. Всем игрокам сборной нужно доказывать свое место в команде. А встреча с болгарами… Мы же ничего не сделали. Грубо говоря, выиграли матч, который ничего нам не дает в турнирной таблице. Поэтому о «расслабоне» речи идти не может.

– С болгарами вы играли на «Борисов-Арене», с новозеландцами предстоит встреча на «Тракторе». С какими эмоциями воспринимаешь смену места дислокации?

– Радостного в этом мало. Приятнее играть на «Борисов-Арене». На «Тракторе» кроме газона вообще ничего нет. Если придет три тысячи болельщиков — будет нормально.

– Хотел бы сыграть с новозеландцами в гостях? Например, в Веллингтоне — самой южной столице мира.

– Если честно, я как посмотрел на карту… Проблематично было бы. Если ты Минске, то лучше туда не летать вообще. Это очень далеко, а сейчас разгар сезона. Так что уж лучше на «Тракторе», – сказал Матвейчик.

Напомним, сегодня сборная Беларуси проведет товарищеский матч с Новой Зеландией. Начало в 19.00 по белорусскому времени.