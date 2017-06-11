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Беларусь – Новая Зеландия. Букмекеры назвали хозяев фаворитом матча
12.06.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси проведет домашний товарищеский матч против Новой Зеландии.
Букмекеры отдают преимущество команде Игоря Криушенко.
БК «Париматч» на победу Беларуси выставил коэффициент 2,02, на победу Новой Зеландии – 4,00, на ничью – 3,20.
«Марафон» выставил следующие котировки: победа белорусов – 2,00, победа Новой Зеландии – 4,3, ничья – 3,25.
Напомним, матч на минском стадионе «Трактор» начнется в 19.00 по белорусскому времени.
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Сегодня сборная Беларуси проведет домашний товарищеский матч против Новой Зеландии.
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