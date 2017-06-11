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«Маре Нострум». Герасименя завоевала серебро, Шиманович – две бронзы
12.06.2017 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Маре Нострум, Монте-Карло
Женщины
Спина, 50 м
1. Холли Баррат (Австралия) – 27,66
2. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,67
3. Эмили Сибом (Австралия) – 27,85
Мужчины
Брасс, 100 м
1. Ясухиро Косеки (Япония) – 1.00,08
2. Кирилл Пригода (Россия) – 1.00,45
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,55
1. Ясухиро Косеки (Япония) – 2.09,49
2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.10,19
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.15,70
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Маре Нострум, Монте-Карло Женщины Спина, 50 м 1.
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