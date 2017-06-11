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«Маре Нострум». Герасименя завоевала серебро, Шиманович – две бронзы

12.06.2017 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Маре Нострум, Монте-Карло

Женщины

Спина, 50 м

1. Холли Баррат (Австралия) – 27,66

2. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,67

3. Эмили Сибом (Австралия) – 27,85

Мужчины

Брасс, 100 м

1. Ясухиро Косеки (Япония) – 1.00,08

2. Кирилл Пригода (Россия) – 1.00,45

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,55

Брасс, 200 м

1. Ясухиро Косеки (Япония) – 2.09,49

2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.10,19

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.15,70

 
 
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