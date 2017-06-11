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Неймар – самый дорогой футболист мира согласно исследованию CIES Football Observatory, Роналду не попал в десятку
12.06.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
CIES Football Observatory провела исследование относительно стоимости футболистов.
Исследование основывалось на ряде факторов, среди которых: срок действующего контракта игрока, игра его команды, его собственная игра, возраст, позиция на поле, игра за сборную.
В список вошли 110 игроков из лиг топ-5. Ниже приведены 15 первых футболистов из списка, с полным рейтингом можно ознакомиться по
1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, «Барселона», контракт до 2021 года)
2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, «Тоттенхэм», до 2022)
3. Харри Кейн – 153,6 млн (23 года, «Тоттенхэм», до 2022)
4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, «Барселона», до 2018)
5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, «Атлетико», до 2021)
6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, «Барселона», до 2021)
7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, «Манчестер Юнайтед», до 2021)
8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, «Ювентус», до 2021)
9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, «Челси», до 2020)
10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, «Ювентус», до 2022)
11. Криштиану Роналду – 112,4 млн (32 года, «Реал», до 2021)
12. Кевин де Брюйне – 110,5 млн (25 лет, «Манчестер Сити», до 2021)
13. Ромелу Лукаку – 105,4 млн (24 года, «Эвертон», до 2019)
14. Роберт Левандовски – 100,6 млн (28 лет, «Бавария», до 2021)
15. Рахим Стерлинг – 98,8 млн (22 года, «Манчестер Сити», до 2020)
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Неймар – самый дорогой футболист мира согласно исследованию CIES Football Observatory, Роналду не попал в десятку
CIES Football Observatory провела исследование относительно стоимости футболистов.
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