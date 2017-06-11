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Рейтинг WTA. Халеп стала второй ракеткой мира, Сасновия – 90-я, Говорцова – 137-я, Азаренко выбыла из рейтинга

12.06.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам «Ролан Гаррос» его чемпионка Елена Остапенко поднялась на 35 строчек и стала 12-й ракеткой мира. Проигравшая в финале Симона Халеп стала второй.

Прошлогодняя чемпионка Гарбинье Мугуруса, не защитившая титул, опустилась на 10 строчек и стала 15-й, а Каролин Возняцки, дошедшая до четвертьфинала, наоборот, вернулась в Топ-10. Тимеа Бачински за счет выхода в полуфинал поднялась на 22-е место.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла из рейтинга, так как все ее прошлогодние очки «сгорели» после завершения «Ролан Гаррос». Ранее сообщалось, что спортсменка вернется на корт в Мальорке, где 18 июня стартует турнир.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 12 июня 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7035
2 (4) Симона Халеп (Румыния) 6850
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6690
4 (2) Серена Уильямс (США) 4810
5 (6) Элина Свитолина (Украина) 4765
6 (7) Доминика Цибулкова (Словакия) 4420
7 (12) Каролин Возняцки (Дания) 4345
8 (8) Йоханна Конта (Великобритания) 4330
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4310
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
12 (47) Елена Остапенко (Латвия) 3155
15 (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) 2876
16 (15) Елена Веснина (Россия) 2876
18 (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2580
22 (31) Тимеа Бачински (Швейцария) 1873
29 (28) Дарья Касаткина (Россия) 1580
41 (40) Екатерина Макарова (Россия) 1265
90 (98) Александра Саснович (Беларусь) 686
137 (143) Ольга Говорцова (Беларусь) 398
148 (116) Арина Соболенко (Беларусь) 378
238 (243) Вера Лапко (Беларусь) 214

 

 
 
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По итогам «Ролан Гаррос» его чемпионка Елена Остапенко поднялась на 35 строчек и стала 12-й ракеткой мира.

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