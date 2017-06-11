Рейтинг WTA. Халеп стала второй ракеткой мира, Сасновия – 90-я, Говорцова – 137-я, Азаренко выбыла из рейтинга

По итогам «Ролан Гаррос» его чемпионка Елена Остапенко поднялась на 35 строчек и стала 12-й ракеткой мира. Проигравшая в финале Симона Халеп стала второй.

Прошлогодняя чемпионка Гарбинье Мугуруса, не защитившая титул, опустилась на 10 строчек и стала 15-й, а Каролин Возняцки, дошедшая до четвертьфинала, наоборот, вернулась в Топ-10. Тимеа Бачински за счет выхода в полуфинал поднялась на 22-е место.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла из рейтинга, так как все ее прошлогодние очки «сгорели» после завершения «Ролан Гаррос». Ранее сообщалось, что спортсменка вернется на корт в Мальорке, где 18 июня стартует турнир.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 12 июня 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7035 2 (4) Симона Халеп (Румыния) 6850 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6690 4 (2) Серена Уильямс (США) 4810 5 (6) Элина Свитолина (Украина) 4765 6 (7) Доминика Цибулкова (Словакия) 4420 7 (12) Каролин Возняцки (Дания) 4345 8 (8) Йоханна Конта (Великобритания) 4330 9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4310 10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985 12 (47) Елена Остапенко (Латвия) 3155 15 (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) 2876 16 (15) Елена Веснина (Россия) 2876 18 (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2580 22 (31) Тимеа Бачински (Швейцария) 1873 29 (28) Дарья Касаткина (Россия) 1580 41 (40) Екатерина Макарова (Россия) 1265 90 (98) Александра Саснович (Беларусь) 686 137 (143) Ольга Говорцова (Беларусь) 398 148 (116) Арина Соболенко (Беларусь) 378 238 (243) Вера Лапко (Беларусь) 214