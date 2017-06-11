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Рейтинг WTA. Халеп стала второй ракеткой мира, Сасновия – 90-я, Говорцова – 137-я, Азаренко выбыла из рейтинга
12.06.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам «Ролан Гаррос» его чемпионка Елена Остапенко поднялась на 35 строчек и стала 12-й ракеткой мира. Проигравшая в финале Симона Халеп стала второй.
Прошлогодняя чемпионка Гарбинье Мугуруса, не защитившая титул, опустилась на 10 строчек и стала 15-й, а Каролин Возняцки, дошедшая до четвертьфинала, наоборот, вернулась в Топ-10. Тимеа Бачински за счет выхода в полуфинал поднялась на 22-е место.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла из рейтинга, так как все ее прошлогодние очки «сгорели» после завершения «Ролан Гаррос». Ранее сообщалось, что спортсменка вернется на корт в Мальорке, где 18 июня стартует турнир.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 12 июня 2017
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Рейтинг WTA. Халеп стала второй ракеткой мира, Сасновия – 90-я, Говорцова – 137-я, Азаренко выбыла из рейтинга
По итогам «Ролан Гаррос» его чемпионка Елена Остапенко поднялась на 35 строчек и стала 12-й ракеткой мира.
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