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«Юность» подтвердила переход словацкого нападающего Словака

12.06.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Словацкий центрфорвард Марек Словак подписал контракт с «Юностью», сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом 28-летнего нападающего была «Нитра», воспитанником которой он и является. В 55 матчах регулярного чемпионата словацкой экстралиги Словак набрал 54 (26+28) очка при показателе полезности «+12» и 107 минутах штрафа, а в плей-офф добавил к этим цифрам три шайбы и семь результативных передач в 13 поединках, заработал две минуты штрафа и «+7» по «плюс-минус».

Кроме «Нитры», Марек выступал в словацкой экстралиге за молодежную сборную своей страны (вместе с такими известными хоккеистами, как Юрай Микуш, Марек Дялога, Юлиус Гудачек), «Зволен» и «Кошице». Нападающий дважды становился чемпионом Словакии.

 
 
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Словацкий центрфорвард Марек Словак подписал контракт с «Юностью», сообщает официальный сайт клуба.

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