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Дмитрий Ковб: «Эстонские журналисты неправильно изложили мои слова по поводу ледовых дворцов в Беларуси»

12.06.2017 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Дмитрий Ковб в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о том, что журналисты сайта «Sputnik Эстония» неправильного изложили его слова по поводу строительства ледовых дворцов в Беларуси.  

«Эстонские журналисты неправильно изложили мои слова по поводу ледовых дворцов в Беларуси. Я за спорт и хоккей в том числе. В любом случае это один из самых популярных видов спорта в Беларуси. Наоборот – строительство и возведение ледовых дворцов и других хоккейный площадок в нашей стране – большой плюс для развития вида этого спорта. Например, у детей есть выбор, каким видом спорта им заниматься. Будь то хоккей, футбол, баскетбол и т.д. А для нормального развития – просто необходимы надлежащие условия для занятий спортом», – сказал Ковб.  

 
 
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