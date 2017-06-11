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Президент Южной Кореи выразил желание принять ЧМ-2030 вместе с КНДР

12.06.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый президент Южной Кореи Мун Чжи Ин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино выразил желание принять ЧМ-2030.

«Если страны-соседи в Северо-Восточной Азии, включая Южную и Северную Корею, согласятся принять ЧМ-2030, думаю, это может поспособствовать миру между Южной и Северной Кореей и в регионе в целом.

Было бы здорово, если у президента Инфантино были бы интересы в этой сфере», – сказал политик.

 
 
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Новый президент Южной Кореи Мун Чжи Ин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино выразил желание принять ЧМ-2030.

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