Президент Южной Кореи выразил желание принять ЧМ-2030 вместе с КНДР

Новый президент Южной Кореи Мун Чжи Ин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино выразил желание принять ЧМ-2030.

«Если страны-соседи в Северо-Восточной Азии, включая Южную и Северную Корею, согласятся принять ЧМ-2030, думаю, это может поспособствовать миру между Южной и Северной Кореей и в регионе в целом.

Было бы здорово, если у президента Инфантино были бы интересы в этой сфере», – сказал политик.