Сборная Беларуси впервые за пять лет проводит матч в Минске

Сегодня сборная Беларуси на стадионе «Трактор» проведет товарищеский матч против Новой Зеландии.

Отметим, что национальная команда впервые за пять лет проводит матч в Минске. Последний раз сборная провела матч в столице в 2012 году против Грузии в рамках квалификации к ЧМ-2014. Игра прошла 16 октября. Встречу посетили 15300 зрителей.

После этого стадион «Динамо» закрылся на реконструкцию. Сборная Беларуси проводила домашние игры в Гомеле, Жодино и преимущественно в Борисове.

Матч Беларусь – Новая Зеландия начнется в 19.00.