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Сборная Беларуси впервые за пять лет проводит матч в Минске
12.06.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси на стадионе «Трактор» проведет товарищеский матч против Новой Зеландии.
Отметим, что национальная команда впервые за пять лет проводит матч в Минске. Последний раз сборная провела матч в столице в 2012 году против Грузии в рамках квалификации к ЧМ-2014. Игра прошла 16 октября. Встречу посетили 15300 зрителей.
После этого стадион «Динамо» закрылся на реконструкцию. Сборная Беларуси проводила домашние игры в Гомеле, Жодино и преимущественно в Борисове.
Матч Беларусь – Новая Зеландия начнется в 19.00.
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Сегодня сборная Беларуси на стадионе «Трактор» проведет товарищеский матч против Новой Зеландии.
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