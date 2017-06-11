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Сборная Беларуси впервые за пять лет проводит матч в Минске

12.06.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси на стадионе «Трактор» проведет товарищеский матч против Новой Зеландии.

Отметим, что национальная команда впервые за пять лет проводит матч в Минске.  Последний раз сборная провела матч в столице в 2012 году против Грузии в рамках квалификации к ЧМ-2014. Игра прошла 16 октября. Встречу посетили 15300 зрителей.

После этого стадион «Динамо» закрылся на реконструкцию. Сборная Беларуси проводила домашние игры в Гомеле, Жодино и преимущественно в Борисове.

Матч Беларусь – Новая Зеландия начнется в 19.00.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня сборная Беларуси на стадионе «Трактор» проведет товарищеский матч против Новой Зеландии.

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